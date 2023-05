Britney Spears teilt weiteres Throwback-Pic auf Social Media

Sie gibt einen weiteren Einblick in ihre Vergangenheit! Britney Spears (41) machte sich als Sängerin einen großen Namen. Die Pop-Queen hat viele Fans, die auf Social Media verfolgen, was sie alltäglich erlebt. Ihre Posts werden oft als skurril aufgefasst. Die Musikerin zeigt sich nämlich meistens knapp bekleidet und führt gern merkwürdige Tänze auf. Umso mehr erfreuen sich ihre Follower daran, dass die Sängerin in den vergangenen Wochen vermehrt Schnappschüsse aus ihrer Jugend teilt. So auch jetzt: Britney postet ein süßes Throwback-Pic!

Die Princess of Pop teilt ein Schwarz-Weiß-Foto via Instagram, auf welchem sie lächelnd und leicht lasziv in die Kamera schaut. Den Beitrag untermalt sie mit den Worten: "Das ist das einzige Mal, dass ich ein Fotoshooting im Wald gemacht habe! Das war lange bevor ich Kinder hatte!" Das Pic wurde allem Anschein nach in den frühen 2000er-Jahren geschossen. Die 41-Jährige ergänzt: "Das einzige, was ich noch von dem Shooting weiß, ist, wie der Stylist sagte: 'Deine Brüste, Britney... Die sind ja riesig, was ist passiert?'"

Vor wenigen Tagen postete die Musikerin bereits ein anderes Bild, welches sie in jüngeren Jahren zeigt. Das Bild stammt aus dem Jahr 2002. Es zeigt Brit, als sie die London-Premiere ihres Films "Crossroads" besucht. Sie trägt ein silberglitzerndes Kleid – ihre Haare stylte sie offen und glatt.

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Jahr 2003

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musik-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de