Cathy Hummels unterstützt ihren Ex Mats beim Fußballspiel!

Cathy Hummels (35) ist nach wie vor für Mats Hummels (34) da. Die Moderatorin und der Fußballer waren rund sieben Jahre lang verheiratet, bis Gerüchte über ihr Ehe-Aus die Runde gemacht hatten. Im vergangenen Jahr bestätigten sie dann, was sich viele bereits gedacht hatten: Sie ließen sich endgültig voneinander scheiden. Auch wenn sie kein Liebespaar mehr sind, ziehen sie wegen ihres Sohnes Ludwig (5) immer noch am selben Strang. Wie gut ihr Verhältnis zueinander ist, machte die Blondine jetzt auch deutlich: Cathy unterstützt Mats beim finalen Bundesligaspiel.

Auf Instagram postete die Mama mehrere Bilder, die sowohl sie als auch ihren Sohn in Borussia-Dortmund-Trikots zeigen. Beide grinsen dabei voller Vorfreude in die Kamera. "Wir tragen den ganzen Tag schon Trikot und sind unfassbar aufgeregt", verriet die Kampf der Realitystars-Moderatorin und ging darauf ein, warum sie heute das Fußballspiel besuchen: "[Mats] hat sich gewünscht, dass wir dieses heutige hoffentlich positiv endende Ereignis gemeinsam feiern […]. Wenn du es dir wünschst, dann machen wir das." Außerdem würde es die Blondine sehr für ihren Ex freuen, wenn er mit seiner Mannschaft das Spiel gewinnen würde.

Für den kleinen Ludwig ist das heutige Match ein ganz besonderes Ereignis, denn: Genau wie bei Papa Mats schlägt auch sein Herz für Fußball und den BVB. So sind vor wenigen Tagen Bilder von dem Jungen gemeinsam mit dem Profi-Kicker aufgetaucht, auf denen sie den Ball hin und her kicken. Dabei hatten Vater und Sohn augenscheinlich eine Menge Spaß.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Mai 2023

GettyImages / Lukas Schulze Mats Hummels und sein Sohn Ludwig

