Coupleontour-Ina erstmals nach Schlaganfall ohne Perücke!

Ina von Coupleontour kehrt Schritt für Schritt Richtung Normalität zurück! Die Influencerin hatte im vergangenen Jahr Schlimmes durchleben müssen: Sie hatte einen schweren Schlaganfall erlitten, kurz bevor ihre Frau Nessi ihre gemeinsame Tochter zur Welt brachte. Die Blondine musste sich mehreren Operationen und Behandlungen unterziehen, um wieder zurück ins Leben finden zu können. Doch mittlerweile geht es wieder bergauf: Ina nahm zum ersten Mal vor der Kamera ihre Perücke ab!

Auf ihrem Pärchen-Instagram-Account hielten die beiden Frauen den ersten Friseurbesuch nach dem Schlaganfall fest. "Nach zehneinhalb Monaten, nach zwei Kopfoperationen ging es heute das erste Mal zum Friseur", eröffnete die Blondine ihren Fans. So sieht man in dem kurzen Clip, wie Ina mit ihrer langen Perücke auf einem Stuhl Platz nimmt und ihr die Haarpracht vom Kopf genommen wird. Darunter kommen ihre kurzen Haare zum Vorschein. Nach einem Haarschnitt und dem Färben präsentiert die Influencerin dann ihre neue Kurzhaarfrisur. "Es war eine große Überwindung […]. Die Perücke war super für den Anfang und zum Wohlfühlen", gab sie zu.

Ina kann sich aber auf mehr, als nur ihre eigenen, neuen Haare freuen! So hatte ihre Ehefrau Nessi vor wenigen Tagen verraten: "Der Entlassungstermin ist zwischen dem 2. Juni und dem 5. Juni. An einem der Tage geht es nach Hause nach 10,5 Monaten Krankenhaus." Das genaue Datum hänge davon ab, wie schnell Inas Zimmer in der Klinik geräumt werden könne.

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Mai 2023

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi und Ina mit Baby im November 2022

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour am Valentinstag 2023

