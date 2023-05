Danniella Westbrook wurde nach Gesichts-OPs wieder gesichtet

Danniella Westbrook (49) geht es wohl wieder besser! Die "EastEnders"-Darstellerin hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach unters Messer legen müssen. Der Grund: Wegen ihres jahrelangen Kokain - und Alkoholkonsums litt die Britin unter bröckelnden Gesichtsknochen sowie einem eingebrochenen Kiefer. Deshalb unterzog sie sich im Ausland chirurgischen Behandlungen. Jetzt wurde Danniella mit ihrem neuen Gesicht nach ihren OPs im Urlaub gesichtet!

Paparazzi erwischten die Schauspielerin während ihres Urlaubs am Strand. In einem schwarzen engen Badeanzug mit einem Taillengürtel schlenderte die Britin am Wasser entlang, wie Fotos bei The Sun zeigen. Ihre Haare trug sie dabei zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auf den Bildern fällt auf, dass die Blondine wieder vollständig genesen aussieht, denn in ihr Gesicht ist frei von Pflastern und Schwellungen. Allerdings sind kaum Veränderungen wahrzunehmen – erst auf den zweiten Blick ist eine Korrektur festzustellen.

Aus diesem Grund ist Danniella auch unzufrieden mit dem Ergebnis nach ihren Schönheitseingriffen. "Ich kann nicht glauben, was mit dieser Operation aus mir geworden ist", hatte sie sich erschüttert nach den Operationen auf ihrem Instagram-Account zu Wort gemeldet. Ihre Behandlung hatte sie sogar als "Albtraum-OP" betitelt.

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook im März 2023

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de