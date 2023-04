Nach Gesichtsoperation: Daniella Westbrook im Krankenhaus

Danniella Westbrook (49) geht es nicht gut. Die "EastEnders"-Darstellerin war in den vergangenen Monaten mehrere Male ins Krankenhaus eingeliefert worden. Durch ihre jahrelange Kokainsucht plagten sie schwere gesundheitliche Probleme, weshalb sie mehrfach operiert werden musste. Vor wenigen Wochen flog sie in die Türkei, um sich einem Facelift zu unterziehen – doch wegen großer Schmerzen musste Danniella jetzt wieder in die Klinik!

"Ich bin nach der Operation wieder in Portugal gelandet, um dann ins Krankenhaus zu kommen", schreibt die 49-Jährige in ihrer Instagram-Story. "Die Schmerzen, die ich hatte, sind unwirklich und die letzten Tage waren beängstigend", berichtet sie ihren Fans weiter. "Ich brauche buchstäblich ein Loch im Kopf", gesteht Danniella.

Im November des vergangenen Jahres sprach die Schauspielerin über ihre Gesichtsdeformationen. Wie The Sun berichtete, soll sie unter bröckelnden Gesichtsknochen und einem eingebrochenen Kiefer gelitten haben. Damals verriet Danniella: "Ich fliege nächste Woche in die Türkei, um eine weitere Gesichtsoperation zu machen und dann noch eine nach Weihnachten."

Anzeige

Getty Images Danniella Westbrook, 2009

Anzeige

Getty Images Danniella Westbrook, 2010

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de