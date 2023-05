Eva Longoria posiert in fast durchsichtigem Kleid in Cannes!

Uh, là, là! Die Filmfestspiele in Cannes brachten schon einige heiße Looks zum Vorschein. Die Crème de la Crème der Prominenten präsentierten außergewöhnliche und heiße Outfits für die Kameras. Beispielsweise Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (49) machte mit einem diamantförmigen Ausschnitt auf sich aufmerksam – bei dem ein Nippelblitzer nicht ausblieb. Und auch Eva Longoria (48) wählte ein sexy Outfit für das Event!

In einem hautfarbenen Netzkleid zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich. Der Fummel war bestickt mit weiß-silbernen Flecht- und Paillettenverzierungen, die sich über ihren ganzen Körper zogen. Auf Höhe der Taille zeigte Eva durch die Cut-Outs noch mehr Haut. Dazu kombinierte die Desperate Housewives-Darstellerin tropfenförmige Ohrringe aus Diamanten. Ihr dunkelbraunes Haar war – abgesehen vom Pony – zu einem lockeren Dutt hochgesteckt.

Vor einigen Monaten hatte die Schauspielerin ihren Körper schon einmal sexy in Szene gesetzt. In ihrer Instagram-Story hatte sie einige Schnappschüsse von ihrem Tag auf einer luxuriösen Jacht gepostet. Darauf hatte sie in einem neongelben Bikini posiert und ihren trainierten Körper zu Schau gestellt.

Anzeige

Getty Images Eva Longoria, Filmfestspiele Cannes 2023

Anzeige

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de