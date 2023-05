Nippelblitzer auf Red Carpet: Heidi Klum zeigt ihre Brüste!

Na, ob das so geplant war? Heidi Klum (49) präsentiert immer wieder umwerfende Looks – egal ob auf dem Laufsteg oder dem roten Teppich. Auch für die Filmfestspiele in Cannes schmiss sich das Supermodel ordentlich in Schale! In einem knallgelben Kleid mit Flügeln posierte die Germany's next Topmodel-Jurorin für die Kameras. Doch Heidi zog nicht nur mit dem Outfit zog sie alle Blicke auf sich!

Denn der tiefe Ausschnitt des Fummels wurde ihr zum Verhängnis. Einige Male hob die America's Got Talent-Jurorin ihre Arme, um die spektakulären Flügel ihres Dresses zu präsentieren. Dabei verrutschte jedoch der diamantförmige Ausschnitt, sodass Heidis Nippel zum Vorschein kamen. Doch das schien die Modelmama allerdings nicht zu stören, denn sie posierte munter weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidis Brüste sich selbstständig machen. Immer wieder spielt die Frau von Tom Kaulitz (33) mit ihren Reizen. Bei Instagram postete sie beispielsweise im November des vergangenen Jahres eine Momentaufnahme aus ihrem Badezimmer. Auf dieser trägt sie nur einen weißen Einteiler – doch bei ihren wilden Bewegungen verrutscht der Body und gibt einen Blick auf ihre Brustwarze frei!

Getty Images Heidi Klum, Filmfestspiele Cannes

Getty Images Heidi Klum, Filmfestspiele Cannes 2023

Instagram/heidiklum Collage: Heidi Klum, 2022

