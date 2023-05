Geldnot: Ehefrau Maria muss René Wellers Trophäen verkaufen

Maria Weller (70) kämpft unerbittlich weiter. Ihr Mann, der einstige Profi-Boxer René Weller (69), war vor rund zwei Jahren an Demenz erkrankt. Nachdem sie die Krankheit ihres Liebsten öffentlich gemacht hatte, verschlechterte sich sein Zustand zunehmend und er wurde zum Pflegefall. Die Frau des ehemaligen Sportlers ist weiterhin an seiner Seite und kümmert sich liebevoll um ihn. Um ihrem Partner weiterhin eine gute Pflege zu ermöglichen, muss Maria Renés alte Pokale verkaufen.

Laut Bild sind zahlreiche Trophäen und Sammlerstücke des 69-Jährigen im Internet erhältlich. "Er hat sicher nichts dagegen. Als er noch nicht so krank war, hat er mich gebeten, seinen Fans den Wunsch zu erfüllen", erklärte Maria. 4.000 Euro im Monat soll das Heim kosten, in dem René untergebracht ist: "Das Geld, das wir durch den Verkauf auf Ebay erwirtschaften, soll in die Rücklage für Renés Pflege."

Vor rund zwei Wochen wurde er aufgrund von einer schweren Lungenentzündung in eine Klinik gebracht. René sei nicht mehr ansprechbar gewesen, woraufhin Maria den Notruf gewählt habe, wie sie bei "Landesschau Baden-Württemberg" geschildert hatte. Im Krankenhaus angekommen wurde zudem festgestellt, dass sich Wasser in seinem Herzbeutel angesammelt hatte.

Getty Images René Weller, ehemaliger Profi-Boxer

Getty Images Maria und René Weller beim Radio Regenbogen Award, 2011

ActionPress / Gulotta ,Francesco René und Maria Weller beim deutschen Sportpresseball, 2014

