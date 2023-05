Jenny Frankhauser kennt bereits Iris Kleins neuen Freund!

Iris Klein (56) ist wieder in Love! Nach dem großen Trennungsdrama um die Influencerin und ihren Noch-Ehemann Peter Klein (56) deutete sie vor wenigen Tagen an, wieder in festen Händen zu sein. Auch zum Geburtstag von Daniela Katzenberger (36) wurde sie vom mysteriösen "Mister T" reichlich beschenkt – wofür sie sich überglücklich im Netz bedankte. Doch kennt Iris' Tochter Jenny (30) deren neuen Partner schon?

Das wollte jetzt ein neugieriger Fan der einstigen Dschungelkönigin von ihr bei Instagram wissen. "Klaro! Ist ein cooler Typ und wir mögen ihn", schreibt die Influencerin in ihrer Story. Und das hat auch einen ganz simplen Grund, wie Jenny offenbart: "Weil er unsere Mama glücklich macht!"

Zu Iris' 56. Geburtstag am Freitag schenkte ihr der Unbekannte einen großen Strauß rote Rosen. Diesen präsentierte der Realitystar überglücklich in seiner Story. "Danke, mein Traummann!", schrieb sie zu dem Selfie. Auch hier deutete sie den Namen ihres neuen Lovers wieder an – er beginnt wohl mit einem "T".

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein an ihrem Geburtstag

