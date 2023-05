Nach Mafia-Drama: Prinzessin Amalia hat "keine Lebensfreude"

Prinzessin Catharina-Amalia (19) geht es den Umständen entsprechend... Im vergangenen September waren erstmal besorgniserregende Nachrichten bekannt geworden: Angeblich hatte eine holländische Mafiabande geplant gehabt, die Tochter von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) zu entführen. Daraufhin wurden die Sicherheitsmaßnahmen um die junge Studentin erhöht und sie musste aus ihrer Wahlheimat Amsterdam zurück in den Palast zu ihren Eltern ziehen. Nun verrät Papa Willem, wie sehr Amalia darunter leidet!

In seinem Podcast "Mit den Augen des Königs" spricht Willem ganz offen darüber, wie schlecht es seiner Tochter nach den Drohungen der Mafiabande geht – immerhin müsse Amalia nun in vielerlei Hinsicht zurückstecken. "Es trifft uns hart, wenn man sieht, dass die eigenen Kinder einfach nichts mehr machen können. Die Ungewissheit, die fehlende Freiheit, das ist nicht die Art und Weise, wie man seine Kinder erziehen möchte und was man ihnen mitgeben möchte", erklärt der König der Niederlande und fügt hinzu, dass Amalia so gut wie "keine Lebensfreude" habe.

Auch Mama Máxima fällt es äußerst schwer, ihre Tochter so leiden zu sehen. "Für ein fast 19-jähriges Mädchen ist es natürlich nicht wünschenswert, bei Mama und Papa zu wohnen", bedauerte sie bereits im November im Rahmen eines Staatsbesuches in Griechenland und fügte hinzu, dass Amalia bereits vor Monaten sehr nach ihrer Freiheit sehnte.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Amalia, Königin Máxima und König Willem-Alexander

Anzeige

Getty Images Königin Máxima, Prinzessin Catharina-Amalia und König Willem-Alexander

Anzeige

Getty Images Königin Máxima und Prinzessin Amalia, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de