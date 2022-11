Mafia-Drama: Prinzessin Amalias Situation ist "frustrierend"

Prinzessin Catharina-Amalia (18) durchlebt aktuell eine schwere Zeit! Eigentlich hatte sich die Tochter der niederländischen Königin Máxima (51) gerade auf den Weg in die Großstadt gemacht, um dort ihr Studium zu absolvieren. Von Amsterdam ging es jedoch wieder zurück in den Palast zu ihren Eltern. Der Grund: Die Drogenmafia soll geplant haben, die Kronprinzessin zu entführen. Seitdem steht die junge Erwachsene unter ständiger Beobachtung. Mama Máxima äußerte sich nun zu Amalias angespannten Situation!

Im Rahmen eines Staatsbesuches in Griechenland sprach die niederländische Königin nun darüber, wie die aktuelle Situation für ihre Tochter sei. "Für ein fast 19-jähriges Mädchen ist es natürlich nicht wünschenswert, bei Mama und Papa zu wohnen", weiß Máxima und fügte hinzu, dass sie es als ihre Mama dennoch schön finde, ihr Kind aktuell ganz in ihrer Nähe zu haben. Trotzdem leide Amalia sehr darunter, sich aufgrund der angeblichen Entführungspläne nicht frei bewegen zu können. "Natürlich ist es sehr frustrierend und nicht einfach", erklärte die 51-Jährige weiter.

Doch gibt es wirklich Grund zur Sorge? Ein Mitglied der sogenannten Mocro-Mafia meldete sich nämlich erst kürzlich zu Wort und erklärte, dass er und die Bande nichts mit den Entführungsplänen am Hut hätten. Wie mehrere Medien berichteten, klagte Ridouan Taghi außerdem darüber, dass die Bande in den Medien als "Monster" dargestellt würde – was dem gebürtigen Marokkaner nach nicht der Wahrheit entspreche.

Getty Images Königin Máxima, November 2021

Getty Images Die niederländischen Royals im Juli 2022

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Catharina-Amalia, Tochter von Königin Máxima

