Nicos TV-Fremdgehen: Sarah Liebich äußert sich erstmals

Jetzt bricht Sarah Liebich ihr Schweigen! Gemeinsam mit ihrem Freund Nico Legat stellt sich die Beauty dem großen Treuetest bei Temptation Island. Nach vielen wilden und alkoholreichen Partynächten konnte der Sohn von Thorsten Legat (54) der Verführung schließlich nicht mehr widerstehen und betrog seine Freundin mit der Verführerin Siria. Nun sah Sarah erstmals die Szenen nach den Dreharbeiten – und äußerte sich zu Nicos Seitensprung!

Während eines Q&As auf Instagram machte die 23-Jährige deutlich, dass sie niemals mit dem Betrug ihres Freundes gerechnet hätte: "Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das nicht passiert!" Sie hat Nico immer vertraut – obwohl er bereits in der Vergangenheit seine Ex-Freundinnen immer wieder betrogen hatte. Doch vor allem Nicos Verhalten nach den gemeinsamen Nächten mit Siria schockierte Sarah: "Das ist so heftig, mit welchen Lügen danach da rangegangen wird. Wie falsch einfach..." Dennoch steht für die Bankkauffrau fest: "Ich suche da nach keinen Gründen – was passiert ist, ist passiert. Ich will das gar nicht nachvollziehen können."

Auch zu Siria hat die hübsche Blondine eine Meinung: "Sie ist in meinen Augen lediglich eine Verführerin, nicht mehr. [...] Wie sie ihren Job ausgeübt hat, geht mich nichts an – das ist ihre eigene Sache, ihre eigene Einstellung." Ob Sirias Verhalten richtig war oder nicht, möchte Sarah nicht beurteilen.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Nico und Sarah, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

Temptation Island, RTL+ Siria Longo und Nico Legat bei "Temptation Island"

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, "Temptation Island"-Teilnehmerin

