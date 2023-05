"Schocker": Paulina Ljubas gibt "Ex on the Beach"-Ausblick

Was erwartet die Ex on the Beach-Zuschauer? Die Reality-TV-Show sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Überraschungsmomente. Paulina Ljubas (26) traf dort nicht nur auf ihre Temptation Island V.I.P.-Affäre Dominik Brcic, sondern auch auf ihren Ex Yasin Mohamed (31) – mit Letzterem kam es vor laufenden Kameras zum Sex. Kann das getoppt werden? Gegenüber Promiflash verrät Paulina selbst: Es wird noch richtig wild!

"Man könnte ja denken, wir haben unser ganzes Pulver schon verschossen", schilderte die Influencerin zuletzt im Interview mit Promiflash – ergänzte aber sofort: Die "Ex on the Beach"-Zuschauer können richtig gespannt sein, was passieren wird! "Ich kann tatsächlich sagen, es geht stramm weiter. Es kommt noch der ein oder andere Schocker", versicherte Paulina.

Worauf Paulina da wohl anspielt? Immerhin sind bisher längst nicht alle prominenten und unbekannten Singles eingezogen. Unter anderem werden noch Vanessa, Marwin Klute und Sasa von Are You The One? dazukommen – und da dürfte es mächtig krachen...

RTL Die Kandidaten von "Ex on the Beach"

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Sasa

