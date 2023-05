Schwangerschaft öffentlich: Chethrin Schulze ist erleichtert

Chethrin Schulze (31) kann endlich wieder durchatmen. Vor wenigen Tagen machte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin öffentlich, dass sie mit ihrem Partner ein Kind erwartet. Sie ist in der 15. Schwangerschaftswoche und hat sogar schon einen klitzekleinen Babybauch. Dass sie die erfreulichen Neuigkeiten so lange für sich behalten musste, hat ihr aber auch ganz schön zu schaffen gemacht. Jetzt ist Chethrin umso mehr erleichtert.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die einstige Love Island-Kandidatin zum ersten Mal seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft bei ihren Fans: "Mir geht es hervorragend. Ich fühle mich super erleichtert, bin so so froh, dass es endlich raus ist nach vier Monaten." Der Austausch mit ihrer Community habe ihr sehr gefehlt. "Aber es war ja nicht nur die Geheimniskrämerei, sondern es war auch diese Müdigkeit, aber die ist jetzt ein Glück wieder weg. Ich bin schon wieder voller Tatendrang", verriet die 31-Jährige.

Dass sie Mutter wird, fällt Chethrin allerdings immer noch schwer zu glauben. Die bisherige Reise ist für sie offenbar ziemlich emotional. "Der krasseste Moment war für mich letztens bei der Feindiagnostik und dann habe ich das erste Mal den Herzschlag gehört. Das war so der schönste Moment bisher", erinnerte sich die Influencerin. Sie habe direkt angefangen, zu weinen.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im April 2023

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de