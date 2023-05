So sehr litt Khloé Kardashian unter der Leihmutterschaft

Khloé Kardashian (38) gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Im August 2022 kam der zweite gemeinsame Nachwuchs der Reality-TV-Bekanntheit und ihres Ex Tristan Thompson (32) auf die Welt. Mithilfe einer Leihmutter hat der kleine Tatum das Licht der Welt erblickt. Monate nach der Geburt verrät die Unternehmerin, wie schwer ihr das gefallen ist. Khloé spricht sogar von einer fehlenden Bindung zu ihrem Sohn!

In der aktuellen Folge der dritten The Kardashians-Staffel spricht Khloé mit ihrem Ex-Schwager Scott Disick (40) über ihre Gefühle während der Schwangerschaft. Dabei macht es den Anschein, als würde sie dem Konzept der Leihmutterschaft nach der Geburt ihres Sohnes ziemlich kritisch gegenüberstehen. "Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt, wenn das Baby in deinem Bauch ist, das fühlt dein echtes Herz. [...] Es gibt niemanden sonst auf diesem Planeten, der dich so von innen heraus fühlen kann", klagt Khloé und fügt hinzu, dass sie während des ganzen Prozesses eine Distanz zu ihrem Nachwuchs gefühlt habe.

Auch das Kind schließlich von der Leihmutter wegzunehmen und mitzunehmen, habe sich für die 38-Jährige falsch angefühlt. "Ich fühlte mich wirklich schuldig, dass diese Frau gerade mein Baby bekommen hatte. Ich nehme das Baby und gehe in ein anderes Zimmer, man nimmt es quasi einfach weg", erinnert sich Khloé in der Folge weiter. Allerdings sei es "trotzdem großartig", aber "ganz anders".

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2023

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/khloekardashian/ Khloé Kardashian und Scott Disick, Mai 2023

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de