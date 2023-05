Süßer "Kampf der Realitystars"-Moment wurde nicht gezeigt!

Das hätten die Zuschauer sicherlich gerne gesehen! Seit einigen Wochen flimmert Kampf der Realitystars wieder über die TV-Bildschirme und begeistert das Publikum mit einer Menge Drama. Auch zwischen Giulia Siegel (48) und Sarah Knappik (36) ging es mächtig rund – die DJane war von der Kultblondine ziemlich genervt. Doch jetzt verrät Letztere: Es gab zwischen den Frauen auch einen emotionalen Moment, der nicht gezeigt wurde!

Im Interview mit Bild sprach die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin über die Zeit in der thailändischen Sala. Neben vielen Zickereien habe sie dort auch einige innige Stunden mit Giulia verbracht: "Da ist eine Szene rausgeschnitten worden, als sie so traurig war, da war ich auch einfach an ihrer Seite, habe sie in den Arm genommen und habe ihr zugehört. Sie war da auch sehr herzlich und liebevoll zu mir!" Sarah finde es schade, dass dieser Moment nicht gezeigt worden sei – zumal sich die Frauen heute gut verstehen.

Während Giulia in der fünften Folge die Sala verlassen musste, kämpft Sarah noch immer um den Sieg: Die Blondine war zwar von ihren Mitbewohnern rausgeschmissen worden, kaufte sich aber mit 8.000 Euro wieder in die Sendung ein. "Ich bin Sarah K. – ihr könnt mich doch nicht aus der Sendung rauswählen", scherzte sie anschließend.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast der vierten Staffel

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Giulia Siegel, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Sarah Knappik, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

