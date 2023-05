Während Nico fremdgeht: Sarah Liebich geht auf ein Date

Ob sich Sarah Liebich auf diesem Date ablenken konnte? Gemeinsam mit ihrem Freund Nico Legat stellt sich die Blondine derzeit dem großen Treuetest bei Temptation Island. Doch nach vielen wilden Partys und heißen Flirtereien konnte Nico nicht mehr widerstehen und betrog seine Freundin mit der Verführerin Siria Longo. Sarah ahnte davon nichts und genoss ein romantisches Date mit Antonino De Niro.

Schon seit dem Beginn des Treuetests scheinen sich Sarah und Antonino gut zu verstehen. Jetzt hatten sie die Möglichkeit, sich bei einem Picknick besser kennenzulernen. In einer tropischen Kulisse mit Ausblick aufs tiefblaue Meer stellten sie sich wechselseitig vorbereitete Fragen. Dabei schienen sich Sarah und Antonino sichtlich wohlzufühlen. "Es ist schön, wenn man einen Menschen kennenlernt, wo alles passt, so vom Denken her", gab die Blondine zu.

Erst kürzlich hatte Sarah die Sorge geäußert, dass der Verführer es nicht ernst mit ihr meine. "Bei Nino wissen auch alle, dass der so ein kleiner Player ist. Der spielt gerne ein bisschen", erklärte sie im Interview. Doch Antonino scheint echtes Interesse an Sarah zu haben. "Sie ist schon so eine Traumfrau, weil sie ist einfach für alles da", offenbarte der Hottie.

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Antonino De Niro bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Antonino De Niro bei "Temptation Island"

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Antonino De Niro bei "Temptation Island"

