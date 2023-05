Darum trug Coupleontour-Ina nach Schlaganfall eine Perücke

Coupleontour-Ina bringt Licht ins Dunkel. Vergangenes Jahr musste die Influencerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Im Alter von nur 26 Jahren erlitt sie einen schweren Schlaganfall. Seither kämpft sich der Social-Media-Star Tag für Tag ein Stückchen mehr in sein Leben zurück und macht dabei große Fortschritte. Nun legte Ina sogar zum ersten Mal auch ihre Perücke ab. Warum sie diese bislang getragen hat, erklärt sie jetzt.

"Ich habe mit der Perücke das Gefühl gehabt, [...] dass all das Schlimme nicht passiert ist", teilt die Blondine in ihrer Instagram-Story mit. Für sie sei die Perücke zudem eine Art Schutz gewesen. Zwar habe sie sich inzwischen auch mit ihren kurzen Haaren anfreunden können, doch da Ina sich nicht selbst für diese Frisur entschieden hatte, sei das anfangs nicht so leicht gewesen. "Ich finde, die Haare wie sie sind in Ordnung, aber trotzdem fehlen mir die längeren Haare – das bin einfach mehr ich", erklärt die YouTuberin.

Daher versuche sie alles, um ihre Haare beim Wachstum zu unterstützen. "Ich will irgendwann wieder einen Longbob haben, damit fühle ich mich auch sehr wohl", erzählt Ina weiter. Für Extensions seien ihre eigenen Haare jedoch bislang zu kurz. Doch ihren Fans gefällt Ina auch mit ihrer neuen Frisur.

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina im Mai 2023

Anzeige

Instagram / coupleontour Ina von Coupleontour im April 2023

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Ina an Weihnachten 2022

Anzeige

Denkt ihr, Ina wird sich jetzt öfter ohne die Perücke zeigen? Ja, auf jeden Fall! Nein, wahrscheinlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de