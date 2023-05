Er äußert ehrlich: Wie muss Twenty4tims Traumpartner sein?

So stellt er sich seinen Mr. Right vor! Twenty4tim (22) machte sich als Influencer im deutschsprachigen Raum einen Namen. Der Social-Media-Star zählt ganze 2,5 Millionen Follower auf Instagram und gibt diesen regelmäßig Einblicke in sein buntes, schillerndes Leben. Beispielsweise macht er mittlerweile auch eigene Musik und bringt ein eigenes Album auf den Markt. Doch wie sieht es bei Tim eigentlich in Sachen Liebe aus? Gegenüber Promiflash verrät er: So stellt sich Twenty4tim seinen Traumpartner vor!

Im Talk mit Promiflash schildert der 22-Jährige: "Guter Humor ist wichtig. Er dürfte mir nicht die Aufmerksamkeit stehlen. Ich fühle mich eh sehr schnell ausgeschlossen." Dem Influencer sei wichtig, dass sein künftiger Liebster mit ihm auf einer Wellenlänge ist. "Vielleicht eine Person, die mich von der Art her runterbringt. Ich bin ja schon aufgedreht. Vielleicht eine Person, die nicht unbedingt Influencer ist, aber doch auch medial arbeitet", ergänzt der Social-Media-Star zudem.

Wer Tims Ansprüchen gerecht werden kann, das zeigt sich wohl in den kommenden Monaten. Wird der 22-Jährige seinen künftigen Freund auch auf seinen Plattformen in den sozialen Medien präsentieren? Dazu meint er: "Ich glaube schon, aber ich würde es nicht ausschlachten."

Twenty4Tim während der Bunte New Faces Awards 2022

Twenty4tim, Influencer und Musiker

Twenty4tim, Influencer

