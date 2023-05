Im Strick-Look: Lana Del Rey sonnt sich in Rio de Janeiro

Sie gönnt sich eine kleine Auszeit! Lana Del Rey (37) gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen Jahre und begeistert Fans auf der ganzen Welt mit ihren gefühlvollen Hits. Dieses Wochenende steht die "Summertime Sadness"-Interpretin beim MITA Festival in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro auf der Bühne – vor ihrer Performance lässt es sich Lana aber noch am Strand gut gehen!

Paparazzi erwischten die 37-Jährige an der Küste von Rio de Janeiro. Auf den Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, wirkt die Beauty tiefenentspannt: Umringt von ihren Freunden liegt sie ganz gelassen im Sand und sonnt sich in einem eher ungewöhnlichen Beachlook – Lana trägt einen langärmligen, weißen Strick-Badeanzug mit einem Herzausschnitt, der leicht durchsichtig wirkt.

Lana scheint sich offenbar richtig wohlzufühlen. Seit einigen Wochen soll die Sängerin auch verlobt sein! Laut Billboard soll sie sich bald mit Evan Winiker vermählen. Die beiden Turteltauben waren in den vergangenen Monaten schon häufiger miteinander gesehen worden. Bei den 2023 Billboard Women in Music Awards hatte sie zudem einen verdächtigen Ring am Finger getragen. Aber weder die Grammy-Gewinnerin noch ihr angeblicher Verlobter äußerten sich bisher zu den Liebesgerüchten.

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Getty Images Lana Del Rey während ihrer Tour 2018

Getty Images Lana Del Rey bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

