Kriselt es? Julian Claßen löscht Pärchenbilder mit Tanja!

Gibt es Ärger im Paradies? Seit Sommer 2022 hat Julian Claßen (30) mit Tanja Makarić (26) eine andere Frau an seiner Seite. Zu vor war bekannt geworden, dass sich der YouTuber und Bibi Claßen (30) nach vielen gemeinsamen Jahren getrennt haben. Während es um die Blondine ruhig geworden ist, gewährt Julian im Netz weiterhin Einblicke in seinen Alltag. Dazu gehört auch ganz viel Pärchen-Content mit seiner Herzensdame. Doch von genau diesen Bildern fehlt nun aber jede Spur...

Wenn man sich das Instagram-Profil des 30-Jährigen anschaut, fällt auf, dass nur noch Fotos von ihm selbst und zusammen mit seinen Kindern zu finden sind. Die niedlichen Turtel-Fotos mit der ehemaligen Schwimmerin sind verschwunden. Stecken sie etwa in einer Liebeskrise? Tanja hat zwar noch einige Bilder mit dem Blogger drin, doch das sind längst nicht mehr alle...

Dabei wirkte es vor einigen Wochen noch so, als wenn zwischen den beiden alles in bester Ordnung sei. Als Tanja in Kanada Urlaub machte, konnte ihr Liebster gar nicht anders und ließ ihr süße Geschenke zukommen – er hatte ihre Rosen und Schokolade geschickt. Glaubt ihr, dass es zwischen den beiden kriselt? Stimmt unten ab!

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Julians Geschenken

