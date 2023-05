Nach Beyoncé-Konzert: Kylie Jenner setzt auf Look in Schwarz

Sie weiß, wie man sich kleidet! Kylie Jenner (25) schaffte sich in den vergangenen Jahren ein eigenes Business-Imperium. Ihre Marke "Kylie Cosmetics" zählt heute zu den erfolgreichsten Beauty-Labels weltweit. Doch auch wenn es um Kleidung und Fashion geht, setzt die Halbschwester von Kim Kardashian (42) Maßstäbe. So sieht man die Unternehmerin stets nur in schicker Garderobe. Das bewies sie nun vor Kurzem in Paris: Kylie überzeugt in einem Look ganz in Schwarz!

Die Bilder zeigen die Tochter von Kris Jenner (67), wie sie mit Freunden am Samstagmittag ein Restaurant in der französischen Hauptstadt betritt. Die Brünette hatte zuvor am Freitagabend wohl auf einen Auftritt von Superstar Beyoncé (41) im Rahmen ihrer "Renaissance World Tour" hingefiebert. Für ihre Verabredung am Samstag trug Kylie ein schwarzes knielanges Kleid, welches sie mit ebenfalls schwarzen Pumps kombinierte. Zudem trägt die Influencerin auf den Fotos eine schicke Clutch sowie goldfarbene Ohrringe.

Die 25-Jährige gilt für viele Promis als große Fashion-Inspiration. Allem Anschein nach auch für ihre ehemalige BFF Jordyn Woods (25). Kylie hatte im Rahmen einer Kampagne für Jean Paul Gaultier (71) ein transparentes Kleid getragen, in welchem nach wenigen Tagen auch Jordyn gesichtet wurde. Es wird spekuliert, dass das Model sich wieder ihrer einstigen Freundin annähern will.

Kylie Jenner, Influencerin

Kylie Jenner, Unternehmerin und Influencerin

Kylie Jenner und Jordyn Woods im Jahr 2016

