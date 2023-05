Nach Trennung: Kody und Janelle Brown treffen aufeinander

Sie scheinen sich noch gut zu verstehen! Kody (54) und Janelle Brown (54) waren fast dreißig Jahre verheiratet gewesen. Im Dezember vergangenen Jahres bestätigten die Sister Wives-Stars, deren polygames Leben seit mehr als zwölf Jahren im TV zu verfolgen ist, aber, dass sie von nun an getrennte Wege gehen. Jetzt feiert Kody und Janelles gemeinsame Tochter Savannah ihren Highschool-Abschluss – mit beiden Eltern!

Janelle teilte kürzlich einige Schnappschüsse des besonderen Tages mit ihren Instagram-Followern. Darauf strahlt sie neben Savannah, bekleidet mit einer grünen Abschlussrobe und -kappe, und ihren anderen Kindern in die Kamera. Ganz überraschend postete die 54-Jährige aber auch ein Selfie von Kody und der Schulabsolventin: Stolz posiert er neben seiner Tochter. So wie es aussieht, scheint es zwischen den Ex-Eheleuten also kein böses Blut zu geben.

Die Reality-Bekanntheit ist nach Christine (51) die zweite der insgesamt vier Ehefrauen des 54-Jährigen, die ihn verlassen hatte. Aber auch Meri (52) ist mittlerweile von Kody getrennt. Sie verabschiedete sich nur kurz nach Janelle im Dezember 2022 aus der polygamen Ehe. Somit ist nur noch Robyn mit dem Vater von 18 Kindern zusammen.

Kody Brown und Savannah Brown im Mai 2023

Janelle Brown mit ihren Kindern im Mai 2023

Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

