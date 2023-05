Olly Murs und Amelia Tank wollen auf Insel in Essex heiraten

Olly Murs (39) und seine Amelia Tank werden wohl in der Natur heiraten. Im Januar 2020 hatte der Musiker nach einigen Spekulationen seine Beziehung zu der Bodybuilderin endlich öffentlich gemacht. Seitdem zeigten die beiden sich oft turtelnd und schwärmten bereits von einer gemeinsamen Zukunft. Vergangenen Juni verkündeten die zwei, dass sie sich verlobt hätten. Die Trauung soll wohl nun schon bald an einem besonderen Ort stattfinden.

OK! berichtete, dass die Turteltauben sich auf der abgeschiedenen Insel Osea inmitten des Flusses Blackwater in Ollys Heimatgrafschaft Essex das Jawort geben wollen. Die beiden hätten überall auf der Welt heiraten können, entschieden sich aber offensichtlich dafür, ihren Wurzeln treu zu bleiben.

Zuletzt hatte das verlobte Paar noch einen gemeinsamen Traumurlaub genossen. Im Netz hatte der Sänger eine Reihe von Bildern geteilt, die ihn gemeinsam mit seiner Liebsten im Urlaub auf Barbados zeigen. So sieht man die Turteltauben unter anderem in Badeklamotten auf einem Boot stehen, am Herumalbern und am Strand entspannen. "Unser letzter Urlaub als Mister und Miss", hatte der 39-Jährige dazu geschrieben und damit auf die bevorstehende Hochzeit angespielt.

Anzeige

Instagram / tankintraining Olly Murs und Amelia Tank im Urlaub

Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank im Juni 2022

Anzeige

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im Januar 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Olly und Amelia auf einer britischen Insel heiraten wollen? Ich finde es cool! Die hätten sich doch was viel Cooleres leisten können! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de