Stefanie Giesinger strahlt im Hochzeitskleid auf Red Carpet!

Stefanie Giesinger (26) probt schonmal für den Gang vor den Altar! Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel ist die Beauty von den roten Teppichen in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Und auch international hat es die gebürtige Pfälzerin geschafft – sie war zuletzt zu Gast beim Filmfestival Cannes. Dort schritt Steffi jetzt erneut über den Red Carpet und verzauberte die Anwesenden in einem Brautkleid!

Aktuelle Bilder zeigen die Wahlberlinerin zuletzt auf dem roten Teppich des Festivals. Die Brünette strahlte dort in einem weißen Zweiteiler aus Tüll, der in ein knappes Oberteil und einen ausladenden Rock geteilt war. Dazu kombinierte Steffi ein natürliches Make-up und funkenden Schmuck. Im Interview mit Vogue Germany verriet die Wahlberlinerin, dass es sich bei ihrem Outfit um eine Kreation von Kaviar Gauche handle – einem Brautmoden-Label. "Ich hatte beim Fitting ungefähr 20 Kleider an. Und ich wollte unbedingt etwas Besonderes anziehen!", erklärte sie.

Einen Tag zuvor hatte Stefanie bereits einmal vor den Fotografen posiert. Dafür hatte sie jedoch einen ganz anderen Look gewählt – die 26-Jährige hatte ein schwarzes Cut-out-Kleid getragen, das ihre Kurven umspielt hatte. Gemeinsam mit Influencerin Angelina Frerk war Steffi über den roten Teppich gelaufen.

Anzeige

Getty Images Stefanie Giesinger beim Filmfestival in Cannes

Anzeige

Getty Images Stefanie Giesinger in Cannes, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Stefanie Giesinger und Angelina Frerk, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de