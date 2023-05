Uh là là! Stefanie Giesinger zeigt sich supersexy in Cannes

Was für ein Look! Mit gerade einmal 17 Jahren hatte Stefanie Giesinger (26) 2014 den Titel als Germany's next Topmodel gewonnen. Seitdem ist sie von den Laufstegen dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Doch nicht nur auf dem Catwalk präsentiert sie hin und wieder außergewöhnliche Outfits – auch privat tobt sich das Model mit seiner Kleidung gerne aus. Jetzt zeigt sich Stefanie in einem supersexy Look in Cannes!

An der Seite von TikTok-Star Angelina Frerk posiert die Beauty in einem schwarzen Kleid für die Kameras – und zeigt dabei ordentlich Haut. Der Fummel ist mit zahlreichen Cut-Outs übersät und hat einen Beinschlitz, der sich bis zur Hüfte zieht. Dazu kombiniert Steffi silberfarbenen Schmuck und High Heels mit Riemchen. Ihre Haare trägt die Influencerin offen und das Make-up ist natürlich gehalten.

Ein ähnlich freizügiges Kleid präsentierte die Schönheit erst vor wenigen Monaten auf einem Event zum Launch eines Parfums: Sie präsentierte einen hautengen, langärmeligen Fummel – ebenfalls mit Cut-Outs. Dazu kombinierte sie einen langen schwarzen Ledermantel mit auffälligen Schulterpolstern.

