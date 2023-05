Streit vor Sohn? Matze Höhn und Jenni rechtfertigen sich

Matthias Höhn (27) und Jenefer Riili halten die Kritik für unbegründet! Die ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller gehen nicht mehr als Liebespaar durchs Leben. Trotzdem ziehen sie für ihren gemeinsamen Sohn an einem Strang. Dies zeigt das Ex-Paar seinen Fans im Netz mit Co-Parenting-Videos. In einem dieser Clips wurde es allerdings ziemlich laut zwischen den beiden. Das sorgte für Kritik seitens der Fans. Gegenüber Promiflash erklärten Matze und Jenni sich nun.

Promiflash traf die beiden bei der Eröffnung von Anne Wünsches (31) Glitzer-Café. Dort erklärte die Münchenerin, dass sie mit ihren Videos die Realität abbilden wollen: "Es ist halt echt einfach so und [...] der Sinn der Sache ist ja, nicht den Leuten da draußen irgendwie nur Scheinwelt vorzuspielen." Außerdem fügte die Beauty hinzu, dass sie die Szenen gar nicht so schlimm finde: "Dafür, dass wir ein Ex-Paar sind, finde ich das, was da als Streit gesehen worden ist, kann man gar nicht als Streit bezeichnen. Das war mal eine Auseinandersetzung."

Die Kritik, dass die beiden ihren Streit vor dem Kind austragen würden, verstehe sie nicht, da der Kleine in dem Video gar nicht zu sehen war. "Vor Milan streiten wir uns eigentlich nie, so gut wie nie. Klar, dass man sich mal anzickt ja, aber so große Auseinandersetzungen werden niemals bei uns vor dem Kind ausgetragen", ergänzte die Influencerin.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

