Tina Turners Villa in der Schweiz soll jetzt Museum werden!

Sie war eine Musiklegende! Am Mittwoch wurden traurige Nachrichten aus der Musikbranche publik – Tina Turner (✝83) ist nach längerer Krankheit verstorben. Die letzten Monate ihres Lebens verbrachte die "What’s Love Got to Do With It"-Interpretin mit ihrem Mann Erwin Bach in der Schweiz. Gemeinsam lebte das Paar auf einem XXL-Grundstück, das mehrere Gebäude umfasst. Doch was passiert nun mit Tina und Erwins Anwesen?

Wie unter anderem Mirror berichtet, soll der Mann der Musikerin schon genaue Pläne dafür haben. Die Villa in der Nähe des Zürichsees soll jetzt in ein Museum verwandelt werden, das Tinas Leben gewidmet werden soll. Dort sollen Erinnerungsstücke an die Karriere der Rock'n'Roll-Ikone ausgestellt werden.

Dafür dürfte auch genug Platz sein, denn laut RND umfasst das Grundstück sage und schreibe 24.000 Quadratmeter und zehn Gebäude. Dazu gehören auch ein Teich, ein Pool und ein Bootsanlegeplatz. Insgesamt soll das Gelände in dem kleinen Dorf Stärfa rund 67,4 Millionen Euro gekostet haben.

