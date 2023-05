Zieht Matty Healy etwa jetzt schon bei Taylor Swift ein?

Gehen sie den nächsten Schritt? Die Beziehung zwischen Taylor Swift (33) und ihrem Ex Joe Alwyn (32) war in die Brüche gegangen. Daraufhin begann die Sängerin wohl eine Romanze mit Matt Healy (34) und schwebt mit diesem allem Anschein nach auf Wolke sieben. Tatsächlich soll der Musiker bereits TayTays Vater kennengelernt haben und von seiner angeblich Liebsten nicht die Finger lassen können. Zieht er nun etwa schon bei Taylor ein?

Ein Insider meint gegenüber The Sun: "Matty und Taylor sind so verliebt und wollen so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen." Deshalb sei die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass der Frontman von The 1975 bald bei der "Lover"-Interpretin einzieht. Die geheime Quelle meint, dass die Einzugspläne nicht so überraschend seien. Schließlich sollen die beiden Musiker an gemeinsamen Projekten arbeiten.

Zuvor meinte bereits ein Nahestehender des vermeintlichen Paares, dass die 33-Jährige und Matty (34) wohl nicht ohneeinander sein können. Gegenüber Us Weekly äußerte dieser: "Matt besucht einige von Taylors Shows und wenn er hinter der Bühne ist, küssen sie sich, wenn sie Zeit hat." Das Knistern zwischen den beiden scheint also unverkennbar zu sein.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Matty Healy, Sänger

Anzeige

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de