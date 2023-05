Zu verrückte Walks bei GNTM? Das sagt Katherine Markov dazu!

Wie viel hat das noch mit dem echten Modelleben zu tun? Bei Germany's next Topmodel müssen die Kandidatinnen sich in verschiedensten Challenges beweisen und Modelmama Heidi Klum (49) ihr Talent demonstrieren. So gehören verrückte Foto- und Videoshootings oder eben auch Catwalks zu den typischen GNTM-Herausforderungen. Auch Katherine Markov musste sich dem stellen. Nach ihrem Rauswurf in der aktuellen Folge meldet sich die Beauty nun gegenüber Promiflash: Findet sie die Catwalk-Konzepte bei GNTM zu übertrieben?

Im Talk mit Promiflash äußert die 20-Jährige: "Klar, ich hätte mir zwar gewünscht, einfach immer auf einem glatten Untergrund laufen zu können, aber es ist nun mal wirklich auch so in der Modelwelt, dass man die verrücktesten Walks meistern muss." Die Flensburgerin spielt auf einen Runway der Fashion-Marke Balenciaga an, bei welchem die Models wohl durch Schlamm gehen mussten. "Ich denke sowieso, die Walks sind mit Spaß zu genießen und mit Humor zu nehmen", ergänzt sie.

Schlimmer als die Catwalks fand Katherine allem Anschein nach vor allem ein bestimmtes Fotoshooting. In der aktuellen Folge mussten die Nachwuchsmodels unter Wasser posieren – für die 20-Jährige war das eine große Herausforderung. Sie meint: "Ich habe mich ganz ganz schrecklich im Becken gefühlt, weil ich wirklich panische Angst vor dem Tauchen habe."

ProSieben / Sven Doornkaat Katherine Markov bei GNTM 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Katherine Markov bei GNTM 2023

Instagram / katherine.markov Katherine Markov, GNTM-Kandidatin 2023

