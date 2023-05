Begehrt: Shania Geiss kann in Monaco jeden Typen haben!

Shania Geiss (18) kann sich vor Verehrern wohl kaum retten! Gemeinsam mit ihrer Schwester Davina (19) steht die Tochter von Carmen (58) und Robert Geiss (59) schon seit ihrer frühen Kindheit im Rampenlicht. Inzwischen sind die beiden erwachsen und haben in Monaco ihre eigene Wohnung bezogen, ohne Mama und Papa. Aktuell sind die beiden Luxus-Ladys noch Singles – aber Shania bekommt offenbar massig Angebote!

Im Interview mit Bunte werden die TV-Bekanntheiten gefragt, ob sie denn besonders gut bei den Jungs ankommen. Daraufhin zeigt Davina sofort auf ihre kleine Schwester. "Ich glaube, jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania", betont sie. Die Influencerin sieht das anders. "Das stimmt nicht", stellt sie klar. Davinia lässt sich aber nicht von ihrer Meinung abbringen.

Doch warum ist Shania bei so vielen Angeboten noch Single? In der familieneigenen Soap Die Geissens erklärte Mutter Carmen, wieso ihre Töchter aktuell noch nicht den richtigen Partner an ihrer Seite haben: "Weil er ihnen noch nicht über den Weg gelaufen ist." Man könne sich ja nicht immer mit dem Erstbesten zufriedengeben.

Instagram / the_real_davina_geiss Shania und Davina Geiss

Instagram / shania__geiss Shania Tyra Geiss, Tochter von Carmen und Robert Geiss

RTLZWEI / Severin Schweiger Davina und Shania Geiss, Millionärstöchter

