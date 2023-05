Dieses Kompliment richtete Herzogin Meghan an Zara Tindall

Herzogin Meghan (41) startete einen Annäherungsversuch an Harrys (38) Cousine. Das Ehepaar hatte bereits vor einigen Jahren seine royalen Pflichten niedergelegt und war in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Seitdem gab es nur wenige große Anlässe, an welchen die beiden wieder in die Heimat des Rotschopfes reisten. Das 70. Thronjubiläum der Queen 2022 war das erste Wiedersehen der Herzogin von Sussex und ihrer Schwiegerfamilie. Nun kommt ans Licht, was sie dort wohl zu Zara Tindall (42) sagte!

Mail Online berichtet, dass eine Lippenleserin glaubt, dass Harry und seine Cousine ein paar Worte darüber gewechselt hätten, wo ihre Autos stehen. Danach habe er wohl zu der 42-Jährigen gesagt: "Dein Outfit gefällt mir. Ich wusste nicht, welche Farben du tragen würdest: blau, pink, orange." Meghan habe daraufhin offenbar hinzugefügt: "Du siehst toll aus."

Wird die Zweifachmama etwa in Zukunft wieder mehr Kontakt mit der Familie ihres Mannes haben? Der ehemalige Butler von König Charles (74) erklärte zuletzt, dass Harry sehr verwurzelt in seiner Heimat sei: "Es ist vorstellbar, dass sie nach Großbritannien zurückkehren, aber im Moment scheinen sie in den USA glücklich zu sein."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Juli 2022

Getty Images Zara Tindall im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

