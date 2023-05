Ziehen Prinz Harry und seine Meghan bald zurück nach London?

Kehren sie den Vereinigten Staaten den Rücken zu? Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) zogen, nachdem sich der britische Royal von seiner Familie distanziert hatte, nach Kalifornien. Dort scheint es ihnen auch gutzugehen – nur selten besucht Prinz Williams (40) Bruder seine Heimat. Dennoch hat das Ehepaar in den USA auch viele Kritiker, besonders nach ihrer Paparazzi-Verfolgungsjagd. Könnte es Harry und Meghan deshalb wieder nach London verschlagen?

"Es ist immer möglich, dass er eines Tages nach Hause kommen möchte, es ist möglich, dass er hier [ein Haus] kauft, wenn er [häufiger] rüberkommen möchte", erklärt der ehemalige Butler von König Charles III. (74), Grant Harrold, der New York Post. Harry sei stark verwurzelt in England und werde seine Verbindung zu seiner Heimat nie ganz aufgeben wollen. In naher Zukunft könne man aber trotzdem nicht mit einer Rückkehr rechnen: "Es ist vorstellbar, dass sie nach Großbritannien zurückkehren, aber im Moment scheinen sie in den USA glücklich zu sein."

Über den Shitstorm, den Harry und Meghan nach der Verfolgungsjagd abbekamen, sind beide ziemlich schockiert. Einige Kritiker behaupten, dass sie die Situation überspitzt dargestellt hatten, doch die zwei wollen das nicht auf sich sitzen lassen. "Sie bestehen darauf, dass ihre Schilderung der Verfolgungsjagd absolut nicht übertrieben war und dass es verletzend und unangebracht ist, wenn Leute etwas anderes behaupten", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

