"Drang zur Optimierung": Riccardo Simonetti hatte Essstörung

Riccardo Simonetti (30) macht ein überraschendes Geständnis. Bereits seit einigen Jahren ist der Entertainer nicht mehr aus den sozialen Medien und dem TV wegzudenken. Mit seiner quirligen und fröhlichen Art begeistert er immer wieder aufs Neue seine zahlreichen Fans. Doch der Influencer hat auch Tage, an denen er mit sich und seinem eigenen Körper zu kämpfen hat. Wie Riccardo jetzt verrät, litt er als Teenager an einer Essstörung.

"Mein ganzes Leben lang habe ich diesen Drang zur Optimierung gespürt", gibt der 30-Jährige offen auf Instagram zu. Bereits im Alter von acht Jahren habe Riccardo daher seine erste Diät gemacht. Als Teenager sei er dann schließlich in eine Essstörung abgerutscht. "Ich hatte das Gefühl, mein kindlicher Körper entwickelte sich zu dem eines erwachsenen Mannes, obwohl ich selbst noch gar nicht so weit war", erklärt der TV-Star. Um die Veränderung aufzuhalten, habe er an manchen Tagen nur eine Mandarine gegessen.

Inzwischen hat Riccardo seine Essstörung in den Griff bekommen. Doch er hat noch immer mit seinem Selbstbild zu kämpfen. "Obwohl ich mit meinem Körper nah am Idealbild der Gesellschaft bin, fühle auch ich mich oft überfordert und oft nicht gut genug", betont er. Umso wichtiger sei es ihm nun, dass er seinen Körper das gebe, was er braucht. "Manchmal ist das sieben Tage die Woche Training, manchmal ist es ein Banana Split. Es ist eine Reise, [...] die wahrscheinlich das ganze Leben lang gehen wird", fasst Riccardo zusammen.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Entertainer

Getty Images Riccardo Simonetti, Influencer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Oktober 2022 in Berlin

