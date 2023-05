Ist Matty Healy etwa in Taylor Swifts neuem Musikvideo?

Hat er einen kleinen Cameo-Auftritt? Vor wenigen Tagen hat Taylor Swift (33) ihre Fans mit neuer Musik überrascht. Gemeinsam mit der Rapperin Ice Spice (23) nahm sie ihren Song "Karma" neu auf und veröffentlichte gleichzeitig auch ein Musikvideo dazu. Darin schlüpft die Sängerin in verschiedenen Szenerien in diverse Rollen. Ganz am Schluss glauben Fans nun, ihren neuen mutmaßlichen Lover entdeckt zu haben: Ist Matty Healy (34) etwa in Taylors Video zu Gast?

Derzeit soll die 33-Jährige nämlich den The-1975-Frontmann daten. In dem Musikvideo zu "Karma" schauen Fans nun an einer Stelle genau hin: Zum Schluss trägt Taylor in den Händen einen Kaffee und bringt ihn jemandem, der am Klavier sitzt. Der Mann hat dunkle Haare, aber das Bild ist verschwommen. "Oh mein Gott, ist das Matty?", fragt sich etwa ein Fan auf TikTok. Andere vermuten hinter der Person auch Taylors Kumpel und Mitproduzent Jack Antonoff (39): "Wahrscheinlich ist es Jack, aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie wegen der Zeile andeuten wollte, dass es Matty ist".

Das Musikvideo zu "Karma" ist nicht die einzige Neuerscheinung von Taylor. Am selben Tag droppte sie nämlich auch den brandneuen Song "You're Losing Me". Darin singt sie von einer schmerzhaften Beziehung mit fehlender Wertschätzung und Liebe. Viele Fans munkeln nun, dass sie damit mit ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn (32) abschließen will. "Mein Herz schlägt nicht mehr für dich, denn du verlierst mich", lautet etwa eine Zeile.

Taylor Swift im September 2022

Matty Healy, Sänger von The 1975

Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

