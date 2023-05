Jetzt Jura-Studium? Jada Karabas hat ihr Abi bestanden!

Für Jada Karabas (18) startet ein neuer Lebensabschnitt! Die junge Frau wurde bekannt als Tochter der Goodbye Deutschland-Auswanderin Daniela Büchner (45). Sie lebt mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern auf Mallorca. Ihre Mama arbeitet als Influencerin und TV-Gesicht – doch will Jada in ihre Fußstapfen treten? Offenbar hat sie ganz andere Pläne: Jada machte jetzt nämlich ihr Abitur und hat vor, ein Studium zu beginnen!

"Jada hat ihr Abitur bestanden. Glückwunsch, liebe Jada", gratulierte das Team von "Goodbye Deutschland" der Brünetten auf Instagram. "Du kannst wirklich stolz auf dich sein! Jetzt startet die Studienzeit. Ein neues Kapitel", hieß es weiterhin. Was die 18-Jährige jetzt genau vorhat, ist unklar. Gegenüber Bild deutete die Tochter von Danni jedoch Ende vergangenen Jahres an, dass sie gerne Jura studieren möchte.

Um diesen Traum zu verwirklichen, müsse Jada von Mallorca in die spanische Hauptstadt Madrid ziehen und ihre Familie zurücklassen. Doch was sagt Danni zu dem großen Vorhaben ihrer Tochter? "Mama unterstützt mich in allen Plänen. Selbst wenn der Plan ist, die Insel zu verlassen", weiß Jada.

Anzeige

Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Tochter von Danni Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Jada und Jenna

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren fünf Kindern, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de