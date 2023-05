Lernt jemanden kennen: So läuft Jenni Riilis Liebesleben

Ist sie noch Single? Jenefer Riili verriet vor wenigen Wochen, dass sie derzeit wieder fleißig am Daten ist. Nach der Trennung von ihrem einstigen Berlin - Tag & Nacht-Kollegen Matthias Höhn (27) konzentrierte sich die Influencerin größtenteils auf sich und ihren kleinen Sohn Milan. Doch wie ist jetzt der Stand in Sachen Liebe? Promiflash hat mit Jenni über ihr Liebesleben geplaudert!

Bei der Eröffnung von Anne Wünsches (31) Glitzer Café traf Promiflash auf die Prominent getrennt-Bekanntheit. "Ja, ich lerne immer noch jemanden kennen und es passt auch alles so weit. Er kommt auch mit dem Ganzen klar, was drumherum passiert", gab Jenefer dabei zu. Der Mann stehe aber nicht in der Öffentlichkeit und wolle dieser auch erst mal fernbleiben. Dennoch würde Jenni ihn vielleicht eines Tages ihren Fans zeigen: "Man muss erst mal gucken, in welche Richtung das geht und dann schaut man mal. Sag niemals nie, aber jetzt für den Moment genieße ich das einfach privat."

Ihr neuer Freund müsste auf jeden Fall damit klarkommen, dass Jennis Ex Matze auch noch eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Die beiden sind nämlich immer noch beste Freunde und kümmern sich zusammen liebevoll um ihren Sohn. Das zeigen sie auch fleißig in lustigen Co-Parenting-Vlogs im Netz. "Wir können den Leuten da draußen irgendwie was mitgeben, dass es eben doch anders funktioniert und es nicht immer heißt: Ex gleich Shit, sondern Ex kann halt auch bester Freund sein und das ist bei uns so", schwärmte Matze davon im Promiflash-Interview.

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im April 2023

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

