Neue "7 vs. Wild"-Staffel: Weitere Teilnehmer stehen fest!

Nun stehen schon fast alle Teilnehmer der neuen Staffel von "7 vs. Wild" fest! Für die neue Ausgabe des erfolgreichen Formats fordert Produzent Fritz Meinecke derzeit wieder so einige Internetstars heraus, sich dem Abenteuer zu stellen. Im Rahmen der Survival-Show müssen die Teilnehmer völlig auf sich allein gestellt versuchen, in der Wildnis zu überleben und sich dabei einigen Challenges stellen – dieses Jahr nicht mehr einzeln, sondern in Teams. Nun haben vier weitere Teilnehmer zugesagt!

Die neuen Teams verkündet Fritz auf seinem YouTube-Kanal. Nachdem einige der von ihm vorgeschlagenen Kandidaten abgesagt haben, gibt es nun bereits die ersten Nachrücker. Eines der Teams wird aus den Streamern Papaplatte (26) und Reezemann bestehen. Ebenfalls zugesagt haben Trymacs (28) und Rumathra! Die vier werden also gegen die anderen bereits bekannten Teams, bestehend aus Fritz selbst mit Survival Mattin, Knossi (36) und Sascha Huber (30) sowie die Naturensöhne Gerrit und Andreas, antreten. Damit das Teilnehmerfeld komplett ist, fehlen nun noch zwei Duos.

Der Webvideoproduzent fragte jedoch auch noch einige andere große Namen an. Von MontanaBlack (35) und Elotrix, Vanessa Blank und Survival Lilly sowie von dem berühmten Fernsehduo Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) gab es jedoch Absagen.

