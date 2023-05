Nick Cannon kriegt wegen Schwangerschafts-Witz im Netz Hate

Nick Cannon (42) sorgt mal wieder für erhitzte Gemüter. Der Ex von Mariah Carey (54) ist zwar ein bekannter Comedian, allerdings landet er vielmehr wegen seines Privatlebens in den Schlagzeilen. Denn der Moderator ist inzwischen Vater von zwölf Kindern, die er mit sechs verschiedenen Frauen bekommen hat – doch das soll ihm trotzdem noch nicht genug Nachwuchs sein. Für seinen Witz über eine weitere Kinderplanung erntet Nick jetzt mächtig Kritik.

In seiner Comedyshow "Wild 'N Out" scherzte der 42-Jährige darüber, dass er die Wrestlerin Bianca Belair schwängern wolle. Bei den Zuschauern kam das alles andere als gut an und sorgte bei ihnen für viel Empörung. "Dass Nick sagt, er wolle Bianca schwängern, ist in jeder Hinsicht seltsam. Was geht in deinem Gehirn vor, dass du so etwas überhaupt sagen willst?", fragte sich ein Twitter-User. Ein anderer schrieb: "Nick Cannon ist einfach nur Müll."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fernsehpersönlichkeit mit derartigen Aussagen negativ auffällt. Mitte April hatte Nick in der "The Howard Stern (69) Show" verraten, dass er sich mit Taylor Swift (33) gemeinsame Kids vorstellen könne. "Ich glaube, sie würde sich sehr gut mit mir identifizieren können", hatte Nick erklärte.

Nick Cannon, Comedian

Bianca Belair, amerikanische Wrestlerin

Nick Cannon bei der "Howard Stern Show"

