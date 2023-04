Was? Nick Cannon scherzt über ein 13. Kind mit Taylor Swift

Nick Cannons (42) Familienplanung ist wohl noch nicht abgeschlossen! Der Ex von Mariah Carey (54) hat zwölf Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Erst im Dezember vergangenen Jahres durfte der Comedian sein zwölftes Kind, ein kleines Mädchen namens Halo Marie, mit seiner Ex-Freundin Alyssa Scott begrüßen. Nick wünscht sich aber offenbar noch weiteren Nachwuchs – und hat auch schon eine Idee, mit wem!

In der "The Howard Stern Show" plaudert der 42-Jährige über seine weitere Kinderplanung. Als der Host ihn fragt, mit wem er sich weitere Kids vorstellen könnte, fällt schnell der Name Taylor Swift (33). "Ich bin voll dabei", meint er witzelnd und schwärmt: "Sie ist eine fantastische Songwiterin." Er denke, dass er sich gut mit der Musikerin verstehen würde, da sie beide viele berühmte Leute gedatet haben: "Ich glaube, sie würde sich sehr gut mit mir identifizieren können."

Was wohl Taylor dazu sagen würden? Die 33-Jährige soll erst seit Kurzem wieder Single sein. Erst vor wenigen Tagen erzählte ein Insider, dass die Beziehung der Grammy-Gewinnerin mit dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (32) in die Brüche gegangen sei. "Die Unterschiede in ihren Persönlichkeiten sind nach den gemeinsamen Jahren nicht mehr so leicht zu ignorieren", meinte der Informant gegenüber People. Auch mit dem hohen Bekanntheitsgrad der Sängerin soll der Filmstar nicht ausgekommen sein.

Getty Images Nick Cannon, seine Ex Mariah Carey und deren Kids im Jahr 2018

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Söhnen Zillion und Zion

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

