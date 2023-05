Steve Martin ist auf Kelly Clarksons neuem Album zu hören!

Sie bekommt prominente Unterstützung! Die Sängerin Kelly Clarkson (41) ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich im Musik-Business. Auch mit ihrer Arbeit als Jurorin bei "The Voice" und ihrer eigenen Talkshow konnte die US-Amerikanerin bereits punkten. Nun steht ihr neues Album "Chemistry" in den Startlöchern und dafür hat sich Kelly ganz besondere Unterstützung ins Boot geholt. Wie die Sängerin nun nämlich verrät: Der Schauspieler Steve Martin (77) wird in einem ihrer Songs zu hören sein!

Im Gespräch mit ET Canada plaudert Kelly aus, dass Steve bei dem Track "I Hate Love" mitwirken werde. Sie erklärt das Zustandekommen der Kooperation folgendermaßen: "Ich erwähne ihn und diesen Film, in dem er mitspielt, in einem Song, außerdem ist er so ein großartiger Banjospieler und Musiker." Als großer Fan von ihm habe sich die Sängerin schließlich getraut, ihn um sein Mitwirken zu bitten – und Steve habe zugestimmt!

Kelly bekommt bei dieser Zusammenarbeit nostalgische Gefühle: "Filme können sich wirklich in einem Teil unseres Lebens verankern und sie sind so nostalgisch, genau wie Musik. Mit jemandem zusammenarbeiten zu können, der visuell in meinem Leben ist, seit ich ein kleines Mädchen war, ist einfach unglaublich." Im Gegenzug in Steves Serie Only Murders in the Building mitspielen zu dürfen, halte die Texanerin allerdings für unwahrscheinlich, auch wenn sie sich als Fan der Serie outet.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Steve Martin in Los Angeles, Juni 2022

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

