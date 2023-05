Taylor Swift bei Konzert verwirrt: Piano spielt von selbst!

Sie war wohl sehr verwirrt! Taylor Swift (33) befindet sich derzeit auf ihrer "Eras Tour", die schon lange Zeit von ihren Fans erwartet wurde. Die Sängerin gab nun schon so einige Konzerte und steht pro Auftritt über drei Stunden auf der Bühne. Nun performte die Blondine im US-amerikanischen Foxborough in Massachusetts und es kam zu einer merkwürdigen Situation: Als Taylor an ihrem Klavier saß, begann dieses plötzlich von allein zu spielen!

Ein Video, welches Daily Mail vorliegt, zeigt die "Blank Space"-Interpretin in sehr verdutztem Zustand. Ihr Piano fängt plötzlich von allein an, Töne von sich zu geben und die Sängerin fragt verwirrt in die Menge: "Oh mein Gott, könnt ihr das auch hören?" Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das Klavier aufgrund eines Wasserschadens eigenständig Töne produzierte – denn während TayTays Auftritt hat es wie aus Eimern geschüttet.

Das war nicht das erste Mal, dass es während eines Konzerts der Popsängerin zu einem Unwetter kam. Bereits vor wenigen Wochen mussten sich ihre Bewunderer in Nashville während Taylors Auftritt den Wassermassen stellen. Ein Beobachter meinte gegenüber Page Six: "Die Leute standen wie zusammengepresst Körper an Körper, als der Regen und der Wind von den Seiten gegen die Menschen prasselte."

Getty Images Taylor Swift während ihrer "Eras Tour"

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

