Unter diesen Umständen beendet Lewis Capaldi seine Karriere!

Er äußert sich ehrlich! Lewis Capaldi (26) konnte als Sänger schon so manchen Erfolg verbuchen und zählt Tausende von Fans. Zu diesen ist der "Someone You Loved"-Interpret stets ehrlich und sprach in vergangener Zeit bereits öffentlich über seine Tourette-Erkrankung. Auch gab der Schotte zu verstehen, dass die durch die Krankheit verursachten Ticks leider vor allem beim Musizieren aufkommen. Der Sänger schildert nun: Unter diesen Umständen hängt Lewis seine Musikkarriere an den Nagel!

Im Talk mit Apple Music erklärt der 26-Jährige: "Momentan bin ich in einem Zustand, in welchem ich meine mentale Gesundheit gut balancieren kann." Ein paar wenige Panikattacken könne Lewis noch gut wegstecken. "Aber falls es zu einem Punkt kommt, ab welchem die psychischen Probleme schlimmer werden – ich denke, dann ist der Zeitpunkt gekommen, ab dem ich mir denke: 'Ich mache das alles nicht mehr mit'", führt der Brit-Award-Träger fort.

Bereits vor knapp eineinhalb Monaten äußerte sich der Schotte gegenüber The Sunday Times zu einem möglichen Karriereende. Er meinte, er wolle seine Fans nicht enttäuschen, aber er müsse auch auf seine eigene Gesundheit achten. Das habe er in der Vergangenheit zu oft vernachlässigt.

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi während eines Auftritts

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi während eines Konzerts in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de