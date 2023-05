Befürchtet "Ex on the Beach"-Carina wegen Laura Konkurrenz?

Kriegt da jemand Angst? Die diesjährige Staffel von Ex on the Beach hat bisher vor allem wegen des Liebesdreiecks zwischen Yasin Mohamed (31), Paulina Ljubas (26) und Carina für Schlagzeilen gesorgt. In der aktuellen Folge wird allerdings eine neue Kandidatin in den Topf geworfen, welche die sich anbahnende Romanze zwischen Yasin und Carina ins Wanken bringen könnte. Laura, unter anderem bekannt aus Temptation Island, geht mit dem Womanizer auf ein sexy Salsa-Date. Dabei stellt sich natürlich die Frage: Fühlt sich Carina von Lauras Einzug bedroht?

Im Interview schätzt Carina die Situation um die neue Hausbewohnerin folgendermaßen ein: "Eine Konkurrenz sehe ich in ihr jetzt nicht unbedingt. Denn ich finde, wir sind ganz unterschiedliche Typen." Dies versucht die Blondine mit einer Metapher zu erklären: "Das ist so, als ob du ein Holland-Fahrrad neben ein BMX-Fahrrad stellst – das kannst du nicht vergleichen, weil wir so unterschiedlich sind."

Während Carina also versucht, mit der Situation gelassen umzugehen, wühlt der Einzug Lauras den Hausbewohner Jonny Jaspers ordentlich auf. Weil diesen eine turbulente Liebesvergangenheit mit Laura verbindet, fühlt er sich von der Tatsache provoziert, dass sie sich gut mit dem Frauenhelden Yasin zu verstehen scheint.

