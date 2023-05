Erstmals seit Geburt: Gülcan Kamps und Mann genießen Date

Gülcan Kamps (40) und ihr Mann genießen ihre Zweisamkeit! 2007 hatte die einstige Viva-Moderatorin ihrem Liebsten Sebastian live im TV das Jawort gegeben. Im Dezember 2021 durfte das Paar dann seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seitdem hält die gebürtige Lübeckerin ihre Fans im Netz auch immer wieder über ihren Mama-Alltag auf dem Laufenden. Nun genießen Gülcan und Sebastian erstmals nach der Geburt wieder ein Date!

Auf Instagram teilt die Moderatorin einen Schnappschuss ihres gemeinsamen Abends mit ihrem Partner. Darauf posiert sie schick gekleidet am Wasser in einer hübschen Umgebung. "Am Samstag war es so weit, wir sind nach 1,5 Jahren Elternschaft zum ersten Mal außer Haus gewesen" , schreibt Gülcan dazu. Während sie und Sebastian ihr Date genossen haben, habe ein Familienmitglied derweil auf ihr Kind aufgepasst. Die Beauty gibt zu, dass sie nervös gewesen sei, ihr Nesthäkchen erstmals allein zu lassen, doch es sei alles "wie geschmiert" gelaufen.

Wie Gülcan vor wenigen Wochen verraten hatte, planen sie und ihr Sebastian bereits weiteren Nachwuchs! "Ich (Wir) haben entschieden, dass es weiter geht mit Baby Nummer zwei", hatte die TV-Bekanntheit verkündet. "Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, das so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert", hatte die 40-Jährige zudem erklärt.

Getty Images Gülcan Kamps, 2019

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

