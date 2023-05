Halle Bailey wird bei eigenem Film im Kino nicht erkannt!

Halle Bailey hat sich wohl gut bedeckt gehalten. Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Die Realverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" lief unter dem Namen "The Little Mermaid" in den Kinos an. In dem neuen Disney-Streifen verkörperte die 23-Jährige die Hauptfigur Arielle und begeisterte damit ein großes Publikum. Trotz des großen Trubels um ihre Rolle blieb Halle jetzt im Kinosaal unerkannt, als sie sich den Film ansah!

Die Schauspielerin wollte es sich nicht entgehen lassen, ihren Film auf der großen Leinwand zu sehen. Das zeigt ein Clip auf TikTok, in dem die Beauty mit einem Eimer Popcorn in ein Kino marschiert, um sich den Film "The Little Mermaid" anzusehen. Damit sie sich unauffällig in den Saal schleichen konnte, zog sie sich einen langen Ledermantel, eine dunkle Sonnenbrille und eine medizinische Maske an – und tatsächlich: Die US-Amerikanerin blieb unerkannt.

Neben der Tatsache, dass ihr niemand auf die Schliche gekommen ist, hat Halle noch eine Sache zum Staunen. "Ich kann nicht glauben, dass die kleine Meerjungfrau der beste Film der Welt ist!", schrieb sie ungläubig und außer sich vor Freude zu ihrem Video. Wie Deadline berichtete, soll der Streifen bisher rund 153 Millionen Euro eingespielt haben.

Anzeige

TikTok / hallebailey Halle Bailey, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Halle Bailley im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Halle Bailey im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de