Khloé Kardashian teilt niedliche Bilder von Tatum und True!

Sie ist ganz vernarrt in ihre Kids! Seit August 2022 ist Khloé Kardashian (38) stolze Zweifach-Mama. Per Leihmutterschaft hatte ihr Sohn das Licht der Welt erblickt. Lange Zeit hatte die The Kardashians-Beauty ein Geheimnis aus dem Namen ihres Kleinen gemacht. Doch vor Kurzem kam die offizielle Bestätigung: Ihr Söhnchen heißt Tatum. Und ganz offensichtlich hat die Unternehmerin auch keine Lust mehr auf Geheimniskrämerei: Khloé teilt nun ganz ungeniert süße Pics von ihrem Sohn und Töchterchen True (5)!

In ihrer Instagram-Story hält die 38-Jährige ein paar süße Momente zwischen den Geschwistern fest. Ganz stolz zeigt der Reality-TV-Star, wie rührend sich ihre Erstgeborene um ihr Brüderchen kümmert. Zusammen stehen nämlich True und Tatum auf einem Balkon und schauen über das Geländer hinweg. Während die Fünfjährige anscheinend immer ein wachsames Auge auf ihren kleinen Bruder hat, erkundet Tatum ganz wagemutig den Vorsprung.

So glücklich wie True und Tatum heute zusammen sind, konnte sich Khloé das vor Monaten noch nicht vorstellen. In einer Folge von "The Kardashians" äußerte sie nämlich Zweifel an der Leihmutterschaft. "Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt, wenn das Baby in deinem Bauch ist, das fühlt dein echtes Herz. [...] Es gibt niemanden sonst auf diesem Planeten, der dich so von innen heraus fühlen kann", erklärte die Fashionista.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Kids True und Tatum

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrem Bruder Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Baby

