Matze Höhn ist Single: Ist das Verhältnis zu Jenni besser?

Hat Matze Höhns (27) Trennung alles verändert? Der Influencer und seine mittlerweile Ex Michelle Simöl gaben im März dieses Jahres ihr Liebes-Aus bekannt. Gegenüber Promiflash verriet er bereits, wieder zu daten. Aber der Prominent getrennt-Star verbringt auch viel Zeit mit seinem Sohn und dessen Mutter Jenefer Riili. Ihr Co-Parenting dokumentieren sie seit ein paar Wochen im Netz. Ist Matze und Jennis Verhältnis denn seit seiner Trennung besser?

Im Promiflash-Interview bei der Eröffnungsfeier von Anne Wünsches (31) Glitzer-Café betonte Matze, dass das Verhältnis schon immer gut gewesen sei: "Besser würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe natürlich einfach mehr Freiraum, was das angeht." Eine Sache möchte er in seiner nächsten Beziehung auch definitiv anders machen: "Ich werde sofort sagen, dass das einfach dazu gehört – dass Jenni dazu gehört." Wenn sich seine neue Partnerin nicht mit der Kampf der Realitystars-Bekanntheit verstehen würde, wäre das auch ein Problem für Matze.

Jenefer erzählte im weiteren Gespräch, dass sie nun schon "intensiver was zusammen machen" würden. "Und ich muss auch dazu sagen, es war doch vorher eine schwierigere Situation für Matze", führte sie aus. Matze ergänzte, dass seine Partnerschaft "nicht darauf ausgelegt war, so was zu machen". Dabei hatte seine Ex Michelle schon mehrfach im Netz erklärt, kein Problem mit Jenni zu haben.

Getty Images Matthias Höhn im Dezember 2022

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seiner Freundin Michelle

