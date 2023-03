Matthias Höhn Ex Michelle genervt vom Vergleich mit Jenefer

Sie hat ihren Fans etwas zu sagen! Michelle Simöl steht vor allem seit der Beziehung mit dem Berlin - Tag & Nacht-Star Matthias Höhn (27) in der Öffentlichkeit. Mittlerweile sind die beiden Influencer jedoch getrennt. Einige Fans spekulieren, dass seine Teilnahme an Prominent getrennt der Grund für das Liebes-Aus sein könnte. Denn dort musste er gezwungenermaßen eine Menge Zeit mit seiner Ex Jenefer Riili verbringen. Dass Michelles Follower die zwei Lady vergleichen, nervt die Beauty total!

In ihrer Instagram-Story ging sie auf einen Kommentar ein. Ein User meint, dass sie die gleiche Frisur wie Jenni habe. "Ich verstehe diese Vergleiche nicht? Es geht nicht darum, dass ich sie nicht mag, sondern im Gegenteil. Ich respektiere sie als Menschen total und habe auch nie ein Problem mit ihr gehabt", fing Michelle an zu erklären. Zudem stellte sie klar, dass die Ex von Matthias nicht der Grund für die Trennung sei.

"Diese Trennung hatte ganz bestimmte Gründe und keiner davon war Jenni", führte sie aus. Es gehe sie nichts mehr an, was Matthias nun macht. Michelle wolle sich von nun an nur auf sich konzentrieren und nicht mehr mit der ganzen Sache in Verbindung gebracht werden.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle 2022 in Dubai

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Matthias Höhn im Februar 2020

Instagram / michelleesimoel_ Michelle Simöl, Influencerin

