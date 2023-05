Ohne Shirt: Katy Perry schmachtet ihren Orlando Bloom an!

Katy Perry (38) findet ihren Liebsten super-sexy! Die Sängerin und Orlando Bloom (46) gehen bereits seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. 2019 hatte der Fluch der Karibik-Star seiner Herzensdame die Frage aller Fragen gestellt. Trotz der bisher ausbleibenden Hochzeit, scheint es immer noch sehr gut zwischen den beiden zu laufen. Katy kann sich nun einen Kommentar zu einem heißen Bild von Orlando nicht verkneifen!

Die 38-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem der Papa ihrer Tochter super-cool in einem hellen Anzug und mit Sonnenbrille zu sehen ist. Unter der schicken Klamotte trug Orlando allerdings kein Hemd! Katy schien das aber sehr zu gefallen. "Ja! Kein Shirt! So heiß!", schrieb sie begeistert zu der Aufnahme.

Zuletzt hatte die "I Kissed A Girl"-Interpretin bereits mit einer schönen Bilderreihe von sich und ihrem Partner ihre Zuneigung zum Ausdruck gebracht. "Ich hoffe, ihr findet einen Partner, der mit euch durch dick und dünn geht. Ich liebe dich, mein Kämpfer", hatte die Kalifornierin ihre Fotos kommentiert.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom, Oktober 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im April 2023

